Kein Drama: iPhone 8 ohne Gigabit-Downloads

Das neue iPhone wird dieses Jahr offenbar keinen Gigabyte-Internetzugang haben.

Aktuell bietet Qualcomm einen Modem-Chip an, der Internetgeschwindigkeiten bis hin zu 1 Gigabit Download ermöglicht. Nun möchte Apple jedoch weniger Komponenten von der Firma beziehen, da man nicht mehr so viele Abgaben an sie bezahlen möchte und sich nicht mehr von einem Zulieferer allein abhängig machen möchte.

Kein Gigabit-Internet für neues iPhone

Qualcomm verlangt keinen Fixpreis, sondern stattdessen einen gewissen Prozentsatz des Verkaufspreises, was bei einem so teuren Smartphone nicht wenig ist. Apple wird beim iPhone 8 somit auf die gedrosselten Intel-Modems setzen, heißt es in dem Report.

Aktuell soll Apple selbst an einem Modem-Chip mit ähnlichen Fähigkeiten arbeiten, wie Bloomberg berichtet. Praktische Auswirkungen haben die womöglich fehlenden Gigabit-Downloads im iPhone 8 aber nicht: Für User ist das kein Drama. Schließlich liegt das derzeitige Maximum an Download-Geschwindigkeiten ohnehin nur bei 1 Gigabit pro Sekunde, das allerdings auch nur, wenn die Bedingungen absolut perfekt sind.