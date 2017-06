Kaum Veränderungen: iFixit zerlegt die neuen MacBooks

Die Bastler von iFixit haben das neue MacBook und die neuen MacBook Pro 2017 Modelle zerlegt.

Der Teardown zeigt: Neben den von Apple am Montag angekündigten neuen Prozessoren gibt es so gut wie keine neue Hardware in den aktualisierten Laptops. Nur eine Nachricht ist bemerkenswert: Das 12“ MacBook verfügt jetzt über die zweite Generation der neuen Butterfly-Tastatur.

Im ersten Modell der 12“ Variante von 2015 wurde die Tastatur erstmals eingeführt. Auch das neue MacBook Pro 2016 erhielt die Tasten, mit einem verbesserten Anschlag. Diese Version der Tastatur – die weniger Kritik erhielt als die erste – ist nun auch im MacBook verbaut.

Reparaturfähigkeit weiterhin bei 1 von 10 Punkten

Wie immer vergab die Webseite auch eine Bewertung für die Reparaturfähigkeit der Geräte ab. Wie auch schon bei den Vorgängern liegt diese sowohl beim MacBook als auch beim MacBook Pro 2017 bei 1 von 10 möglichen Punkten, da keine Teile ohne weiteres (d.h. ohne Spezial-Geräte) austauschbar sind.