iTopnews History: Apple Karten wird heute 5

Willkommen zurück bei iTopnews-History: Apple Maps wird heute 5 Jahre alt.

Angefangen hat alles im Sommer 2012. Apple und Google waren aufgrund des anhaltenden Systemkampfes im Smartphonebereich aufeinander nicht gut zu sprechen. Das Problem: Auf dem iPhone war standardmäßig eine mobile Version von Google Maps installiert. Da Apple kein iPhone ohne Kartendienst anbieten wollte, wurde kurzerhand ein eigener aus dem Boden gestampft – Apple Maps.

Schneller Kartendienst mit 3D-Funktionen und Navi

Nachdem Apple einige passende Startups gekauft hatte, wurde Apple Maps am 11. Juni 2012 auf der WWDC in San Francisco vorgestellt. Zunächst klang alles vielversprechend: Die vektorbasierte App lief flüssig und schnell. Außerdem war eine praktische Navigationsfunktion fürs Auto eingebaut.

Der größte Trumpf von Apple Maps war allerdings FlyOver. Der Modus, bei dem ausgewählte Städte in 3D angeschaut werden konnten, überzeugte einfach und bot einen echten Mehrwert gegenüber Google Maps.

Anfangs waren allerdings nur 26 Städte weltweit in 3D zu betrachten. Mittlerweile gibt es übrigens 302 Standorte, in denen FlyOver verfügbar ist.

Heftige Kritik sogt für Rauswurf

Nach der Vorstellung waren die meisten Nutzer begeistert von Apples neuem Kartendienst. Als Apple Maps im September 2012 gemeinsam mit iOS 6 veröffentlicht wurde, hagelte es aber heftige Kritik. Einige Straßen waren fehlerhaft oder fehlten komplett. Beim 3D-Kartenmaterial gab es teils sehr skurrile Fehler, auch die Freiheitsstatue wurde nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Apple entschuldigte sich öffentlich für die Probleme mit Apple Maps und stellte im App Store sogar extra alternative Kartendienste vor. Am Ende musste der leitende iOS-Software-Manager Scott Forstall, der für Apple Karten verantwortlich war, seine Koffer packen und Apple verlassen.

Harte Arbeit an Apple Maps zahlt sich aus

In den letzten fünf Jahren hat sich bei Apple Maps viel getan. Zahlreiche Fehler wurden ausgeräumt, die 3D-Modelle hat Cupertino verbessert. Außerdem kamen zahlreiche neue Orte für FlyOver hinzu. Mit iOS 7 wurde Apple Maps optisch aufgehübscht, zudem kamen Verkehrsdaten in Echtzeit und neue Satellitenbilder hinzu. Die öffentlichen Verkehrsmittel wurden im Jahr 2015 eingeführt. Mit iOS 10 erhielt Apple Maps einen komplett neuen Look und wurde zudem wesentlich smarter.

Zuletzt hat iTopnews im April über viele kleinere Verbesserungen in einer ausführlichen News berichtet.

Auch iOS 11 wird im Herbst einige Neuerungen für Apple Karten bieten. Die neuen Indoor-Karten machen es einfacher, den richtigen Laden in einem Kaufhaus zu finden – und der neue Spurassistent hilft bei unübersichtlichen Abfahrten mit dem Auto die richtige Spur zu erwischen.

Unterm Strich sehen wir Apple Maps nach anfänglichem Fehlstart als einen Erfolg an. Verbesserungs-Potential gibt es natürlich weiterhin, das weiß Cupertino aber auch.

In punkto Datensicherheit sammelt Apple in jedem Fall Pluspunkte: Während Google Maps als Datenkrake Verkehrs- und Standortinformationen auswertet und speichert (und zu Hackfleisch Werbung weiterverarbeitet), kennt Apple von Nutzern der Karten-App weder Anfangs- noch Endpunkt. Bis die Routen auf den Apple-Servern landen, werden sie in mehrere Teile zerstückelt. So dass Apple nie ein Bewegungsprofil von Euch erstellen kann (und will).

Was sagt Ihr: Gefällt Euch Apple Maps oder schwört Ihr auf Googles Kartendienst?