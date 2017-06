iPhone: Steve Jobs wollte Zurückbutton wie bei Android

Das neue iPhone-Buch enthüllt noch weitere Geheimnisse.

Wir hatten ja bereits über das Buch „The One Device“ („DAS Gerät“) von Journalist und Apple-Experte Brian Merchant berichtet, das die geheime Geschichte des Apple-Smartphones erzählt.

Vor dem Erscheinen wurde nun ein neues interessantes Detail bekannt. Apple-Guru Steve Jobs hatte sich demnach dringend einen Zurückbutton fürs iPhone gewünscht, wie er später bei Android Standard wurde. Neben dem Homebutton hätte das iPhone also um ein Haar einen zweiten Knopf an der Frontseite bekommen.

Das verrät in dem Buch Imran Chaudhri, der 19 Jahre bei Apple als Designer für Benutzeroberflächen arbeitete. Er erzählt: „Schlussendlich ging es mir ums Vertrauen, das der Nutzer in sein Gerät hat. Um das Vertrauen, dass dein Smartphone genau das tut, was du willst. Bei anderen Telefonen waren die Menüs zu verschachtelt, alles war viel zu tief vergraben. Dann brauchst du einen Zurückbutton. Aber ich habe Jobs gesagt, dass ein zweiter Knopf alles nur komplizierter machen würde. Und davon ließ er sich schlussendlich überzeugen.“

Vorbestellung ab sofort

Das Buch erscheint am 22. Juni, also am Donnerstag, und lässt sich bereits vorbestellen.

(via BGR)