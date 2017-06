iPhone 8: So sieht der Bildschirm (hoffentlich nicht) aus

So langsam bekommen wir ein rundes Bild vom iPhone 8.

Wobei: In diesem Fall kann nicht unbedingt von „rund“ die Rede sein. Denn im Internet ist das Rendering eines iPhone 8 aufgetaucht, das im oberen Bereich des Displays doch ein wenig unrund wirkt.

Designer und Rendering-Experte Benjamin Geskin aus Lettand hat aus dem – angeblichen – Bildschirmglas eines iPhone 8, das schon seit einigen Tagen durchs Netz schwirrt, ein Bild gebastelt, das die gesamte Vorderseite zeigt/zeigen könnte.

Demnach würde Apple also tatsächlich auf eine Aussparung im oberen Bereich setzen, die Platz für Lautsprecher, Kamera, Blitz und Sensor bietet. Links und rechts dieses Bereichs würde der Bildschirm demnach weitergehen.

Wir halten diese Lösung für äußerst gewöhnungsbedürftig, und können uns noch nicht damit anfreunden, dass künftig so ein schwarzer Block ins Bild ragen soll. Wie würde dann der obere Teil beispielsweise einer Safari-Seite aussehen? Wo steht die Uhrzeit, die momentan diesen Platz einnimmt? Davon abgesehen, stehen auf dem iPhone derzeit links und rechts des Blocks deutlich mehr Informationen, als künftig Platz hätten. Schon die „100%“ des Akkus musste Designer Geskin jetzt so nah an den Block quetschen, dass Jonathan Ive beim Anblick in multiple Krisen verfällt.

Hoffentlich nicht die finale Lösung

Wir finden Samsungs Lösung für dieses Problem beim Galaxy S8 deutlich eleganter – und hoffen, dass wir hier noch nicht das finale Design des iPhone 8 sehen.