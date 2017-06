iPhone 8: Siri in iOS 11 Beta 2 deutet Touch ID im Display an

Ein Siri Button in iOS 11 gibt Hinweise auf den Ort von Touch ID im iPhone 8 Display.

Der Button ist in der Beta 2 von iOS 11 versteckt. Per Zufall konnten die Kollegen von Apple Insider ihn aufrufen, als sie versucht haben, das neue Feature „Nicht stören beim Fahren“ mithilfe von Siri zu aktivieren. Dabei tauchte ein runder Siri-Button mit der aktuellen Grafik der Sprachassistentin am Bildschirmrand auf, direkt über dem jetzigen Home Button.

Bei einem randlosen iPhone 8 Display wäre dies ein geeigneter Ort, um eine Software-Variante von Touch ID mit einem Sensor im Bildschirm anzuzeigen. Auch auf einem 12,9“ iPad Pro und anderen Geräten konnte der Button angezeigt werden – außerdem wurde eine statische Icon-Version gefunden.

iOS 11 mit Touch ID Button – auch für ältere Geräte?

Womöglich ist in der iOS 11 Beta also bereits Code integriert, der einen digitalen Home Button mit Siri-Grafik für das iPhone 8 bereitstellt. Spannend ist darüber hinaus auch die Frage, ob Geräte mit Home Button optional auch einen solchen Button erhalten werden, um etwa Siri vom Startbildschirm per Tap und nicht per Stimme zu aktivieren.