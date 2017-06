iPhone 8: Neues Video eines möglichen Dummys aufgetaucht

Ein frisch hochgeladenes Kurzvideo zeigt angeblich einen Dummy des iPhone 8.

Der Clip wurde den Kollegen von 9to5Mac zusammen mit Fotos zugespielt. In seinen rund 50 Sekunden wird der fragliche Dummy in einem kurzen „Hands-On“ von allen Seiten gezeigt.

Die Vorder- und Rückseite des Geräts sind beide komplett schwarz – und ohne jeden Button, denn das rahmenlose Display kommt ohne Home Button und die Rückseite ohne Touch ID aus. Der Fingersensor ist dann wohl im Bildschirm verbaut. Die Seiten sind versilbert und die Kamera-Linsen vertikal ausgerichtet.

Vergleich mit iPhone 7 Plus inklusive

Zum Vergleich wird in der zweiten Hälfte des Videos ein iPhone 7 Plus neben den Dummy gehalten. Trotz der kleineren Hardware-Größe scheint das iPhone 8 einen größeren Bildschirm zu haben – was für die kolportierte Display-Diagonale von 5,8 Zoll spricht. Aber seht selbst: