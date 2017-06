iPhone 8: Neue Videos zeigen AR für iOS 11 (Minecraft)

Es gibt neue Hinweise, dass das iPhone 8 mit 3D-Erkennung erscheint.

Aktuell werden auf dem Markt große Mengen an Komponenten verkauft, die normalerweise für die Erkennung von 3D-Umgebungen verwendet werden.

Laut Barrons-Report ist davon auszugehen, dass Apple der größte Aufkäufer ist, um die Bauteile fürs iPhone 8 zu verwenden. Dort könnten sie zum Beispiel für Augumented Reality- oder sicherheitsspezifische Anwendungen eingesetzt werden.

iPhone 8 mit neuen Sensoren für AR

So lassen sich Laser verwenden, um Tiefen-Informationen zu erhalten. Die meisten der Komponenten sollen von den Zulieferern Finisar und Lumentum kommen.

Zusätzlich dazu könnte auch kabelloses Laden dank Broadcom-Komponenten möglich werden. Ein Gerücht, das sich schon länger hält.

Keine der Firmen verrät natürlich direkt, dass sie für Apple arbeiten, sie deuten es jedoch an…

Neue AR-Demos im Video: Maßband und Minecraft

Derweil basteln viele Entwickler an neuen Möglichkeiten von AR in iOS. Zwei neue Videos zeigen jetzt, in welch unterschiedliche Richtungen sich das entwickeln kann. Denn sowohl haben Entwickler ein digitales Maßband für echte Objekte mithilfe der Kamera erstellt und auch Minecraft wurde über die Technologie in die Realität transferiert. Seht selbst: