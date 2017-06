iPhone 8: Erste Geräte tauchen in Webstatistiken auf

Das iPhone 8 wird im September erwartet, einige Geräte sind womöglich schon im Umlauf.

So hat die US-Website macrumors jetzt festgestellt, dass iPhone-8-Geräte in den Webstatistiken des Blogs auftauchen.

Noch soll die Zahl der Geräte recht klein sein, doch das dürfte zum frühen Zeitpunkt im Jahr normal sein, schreibt Kollege Eric Slivka:

„Working from his expectations, we believe we are seeing increasing evidence of iPhone 8 devices visiting MacRumors.

The numbers are unsurprisingly extremely low, but what we’re seeing matches what we’d expect from Kuo’s resolution claims.

It has also become consistent enough that it’s increasingly unlikely these data points are fakes or one-off blips in our analytics.“