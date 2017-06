iPhone 8: Erste Firma verkauft „garantiert echte“ Cases

Angelehnt an die aktuellen iPhone 8 Leaks gibt es bereits das erste vorbestellbare Case.

Die waghalsige Aktion geht von der Zubehör-Firma Olixar aus. Es handelt sich dabei um den Hersteller, der auch den Bildschirmschutz gebaut hat, welcher gestern in einem Video durch die Apple-Welt umherzog und über den auch wir berichteten.

Angeblich auf Schemata und Fabrik-Leaks basierend wurde nun ein komplettes Case für das mutmaßliche iPhone 8 entworfen. Es ist auf ein rahmenloses Display und eine vertikale Kamera auf der Rückseite ausgerichtet und hat verstärkte Ecken.

Ohne sichere Kenntnis vom Gerät: iPhone 8 Case jetzt vorbestellbar

Das kurioseste an der Sache kommt aber noch: User können die Schutzhülle in schwarz und als transparentes Modell ab sofort beim Online-Händler MobileFun vorbestellen. Hersteller Olixar „garantiert“, dass das iPhone 8 in die Hüllen passen wird. Da ist sich also jemand offenbar wirklich ganz sicher…