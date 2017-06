iOS und Mac: Die besten Apps der Woche (KW 23/17)

Traditionell küren wir immer die besten neuen Apps der Woche – unsere Empfehlungen.

Aus dem großen Stapel der iOS- und Mac-Neuerscheinungen haben wir die lohnenswerten Apps in unserer Übersicht zusammengefasst.

Viel Spaß beim Downloaden der Redaktions-Favoriten.

iTopnews-iOS-Favorit der Woche:

Monument Valley 2 war das erste App-Highlight der Keynote – die App ist sogar schon erhältlich.

Unsere weiteren iOS-Favoriten:

Affinity Photo für das iPad war das zweite App-Highlight der Keynote – die mächtige Foto-Anwendung, bisher nur für den Mac erhältlich, ist nun endlich iPad-kompatibel.

Affinity Photo Foto und Video iPad (80) 1232 MB 21,99 €

Tasks4Life: Der Aufgaben-Manager war bisher nur für das iPhone erhältlich. Jetzt ist auch eine iPad-App hinzugekommen – ohne Abomodell, mit Einmalzahlung, um alle Inhalte nutzen zu können.

Telltales Guardians of the Galaxy: Ab sofort könnt Ihr in der Action-App jetzt die zweite Episode laden.

Super Nano Jumper: Im Retro-Look durchlebt Ihr hier mit Eurem kleinen, automatisch rennenden Pixel-Helden 75 Level in vier Welten.

Landwirtschafts-Simulator 18: Über 50 Bauernhof-Maschinen zum Ernten einer Vielzahl von Lebensmitteln stehen in der neuesten Ausgabe des Simulator-Games bereit. Die optimierte Grafik zeigt mehr ihrer Details – und auch lebensechtere Modelle Eurer Tiere und Mitarbeiter.

The Quest – Thor’s Hammer: Hierbei handelt es sich um eine von der nordischen Sage über den Gott Thor beeinflusste Erweiterung des rundenbasierten Fighter-Abenteuers „The Quest“, in der Euch mythologische Monster und Rätsel erwarten.

Mushroom Heroes: Ebenfalls etwas in Richtung Vintage-Gameplay gehend, liefert Euch diese Neuerscheinung neben Platformer-Action auch noch komplexe Puzzle, die es zu lösen gilt.

Mushroom Heroes Spiele universal Keine Bewertungen 166 MB 0,99 €

Dead Age: Dieses rundenbasierte Premium-Spiel beschwört eine Zombie-Apokalypse herauf, die Ihr überleben müsst, um zu bestehen.

Unser Mac-Favorit der Woche:

Call of Duty: Modern Warfare 3: Aspyr hat den seit 2011 bekannten Shooter jetzt auch im Mac App Store veröffentlicht.

Unsere weiteren Mac-App-Favoriten:

Procon: Die praktische App erstellt Euch App-Icons in allen benötigten Größen.

Procon Entwickler-Tools Keine Bewertungen 3.3 MB 5,49 €

Atento: Die Anwendung zeigt Euch, wie viel Zeit Ihr mit welchen Apps und auf welchen Websites verbringt.