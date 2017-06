iOS und Mac: Die besten Apps der Woche (KW 22/17)

Traditionell küren wir immer die besten neuen Apps der Woche – unsere Empfehlungen.

Aus dem großen Stapel der iOS- und Mac-Neuerscheinungen haben wir die lohnenswerten Apps in unserer Übersicht zusammengefasst.

Viel Spaß beim Downloaden der Redaktions-Favoriten.

iTopnews-iOS-Favorit der Woche:

Halide: Die Foto-App stammt von einem ehemaligen Designer von Apple und einem Twitter-Ingenieur. Neben dem intuitiven Design gibt es viele clevere Funktionen – hier findet Ihr unsere Review mit allen Details.

Halide Foto und Video iPhone (27) 20 MB 3,49 €

Unsere weiteren iOS-Favoriten:

Yankai’s Peak: Einen „Liebesbrief an die Pyramidenform“ nennt der Entwickler diese Neuerscheinung. Zum Start erhaltet Ihr das Game für kurze Zeit 33 Prozent günstiger.

UnBlock The Red Ball Pro: Hier bekommt Ihr ein Schiebepuzzle geliefert, das auch ein vertracktes Labyrinth-Spiel ist. Ihr müsst eine rote Kugel sicher durch die Level steuern.

Predynastic Egypt: Das neue rundenbasierte Simulationsspiel entführt Euch ins alte Ägypten. Mit realitätsnahen Karten verwaltet Ihr die Gesellschaft der Ägypter von den Anfängen bis in die Hoch-Zeit.

Predynastic Egypt Spiele universal Keine Bewertungen 768 MB 5,49 €

Crazy Taxi Gazillionaire: Das SEGA-Kult-Game Crazy Taxi geht – deutsch lokalisiert – in die nächste Runde. Schon länger von uns angekündigt, müsst Ihr in diesem Aufbauspieler auf wilden Fahrten ein Taxi-Unternehmen in die Erfolgsspur bringen. Untermalt von knackigen Sounds der Band The Offspring.

Oh…Sir! The Hollywood Roast: 2016 bereitete uns der Vorgänger dieses Spiels, in dem sich Figuren gegenseitig so elegant wie möglich beleidigen, viel Freude – nun ist es im Hollywood-Gewand und mit Parodien vieler Stars zurück.

The Night Shift: Als unschuldige Aushilfe im Supermarkt werdet Ihr in Eurer Nachtschicht von Zombie-Horden angegriffen. In dem Shooter-Gameplay im Retro-Design müsst Ihr die Attacken abwehren, so gut es geht.

Castleparts: Aus der Vogelperspektive erbaut Ihr die schönsten und sichersten Schlösser, die die Welt je gesehen hat.

Castleparts Spiele universal Keine Bewertungen 86 MB 3,49 €

Stolen Thunder: Noch verrückter, weil einzigartiger ist das Konzept dieses Puzzlers mit Action-Elementen. Es basiert auf vielen unterschiedlichen, länglichen Feldern, die mit bestimmten Bedingungen untereinander verbunden werden sollen – es gibt aber auch abzuschießende Gegner.

Level 24: Hier wird im Schiebepuzzle-Stil von Games wie 2048 sowie mit 3D-Touch-Gesten eine Zivilisation aufgebaut – entlang deren Entwicklungsweg Ihr verschiedene reale Charaktere freischalten könnt, darunter Marilyn Monroe und sogar Steve Jobs.

Level 24 Spiele universal Keine Bewertungen 290 MB 1,09 €

Epic Little War Game: Der Name ist Programm – denn es stehen viele Einzel- sowie Ko-op-Missionen und zahlreiche andere Sonder-Spielrunden mit Schlachtsimulationen bereit.

Ninja Pizza Girl: Schon auf dem PC, dem Mac und den bekannten Konsolen war die App ein Blockbuster. Inzwischen ist das unterhaltsame Game auch für iOS erschienen.

Funnel: Funnel liefert täglich Nachrichten von Sendern wie CNN oder der BBC als eingesprochene Audioversion.

Funnel Nachrichten iPhone Keine Bewertungen 22 MB 2,29 €

Unser Mac-Favorit der Woche:

Lock’s Quest: Der Konsolen-Hit ist jetzt auch für den Mac (und den PC) verfügbar. Ihr errichtet Wälle, Kanonen und Fallen und schlagt die Angriffe der Roboter-Armee zurück.

Unsere weiteren Mac-App-Favoriten:

Escape 2: Die Mac-App zählt mit, wie viel Zeit Ihr pro Tag auf sozialen Netzwerken verbringt.

Screens 4: Die neueste Version der VNC-Software bringt Support für die Touch Bar und mehr.