iOS 11: Videos zeigen Vorzüge von Drag&Drop auf iPad Pro

Von iOS 11 profitiert das neue iPad Pro in besonderem Maße.

Eine der wichtigsten iOS-11-Neuerungen ist neben dem neuen größeren Dock und der Files-App die Option Drag&Drop – hier bereits von uns beschrieben.

Apple hat eine Drag&Drop-Demo als Clip bereitgestellt. Entwickler Steven Stroughton-Smith hat im Rahmen des WWDC ein weiteres Video hochgeladen, das Ihr Euch auf jeden Fall anschauen solltet.

A demonstration of the various ways you can drag and drop in Safari on iOS 11 /cc @mikecane pic.twitter.com/5Rg9Lqe2GL

— Steve T-S (@stroughtonsmith) 7. Juni 2017