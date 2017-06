iOS 11 und macOS High Sierra: Zwei-Faktor Authentifizierung wird Pflicht

Mit iOS 11 und macOS High Sierra wird die Zwei-Faktor-Authentifizierung Pflicht.

Dabei handelt es sich um eine Sicherheits-Technik, die Eure Apple ID bzw. Euren iCloud-Account besser vor fremdem Zugriff schützt.

Bevor Ihr Euch an einem neuen Gerät einloggt, wird ein Code an ein anderes Eurer bereits registrierten Geräte gesendet, der auf dem neuen Gerät eingegeben werden muss.

Bislang haben noch nicht alle User mit einer Apple ID diese 2015 eingeführte Technologie in ihrem Account aktiviert. Wie Macrumors berichtet, hat Apple aber nun eine Mail an User ohne die Authentifizierungsoption geschickt, in der verkündet wird, dass bei einer Installation von iOS 11 und macOS High Sierra dieses System verpflichtend wird.

Apple ID: Wir raten zur Zwei-Faktor Authentifizierung

Wer die Zwei-Faktor Authentifizierung also nicht nutzen will, muss bei seiner alten Version von iOS 11 oder macOS stehen bleiben. Ratsam ist das aber nicht.

Denn wenn jemand nur in Euren privaten iTunes- und App-Käufe kommen kann, wenn ihm zwei Eurer Geräte zur Verfügung stehen, hat er es deutlich schwerer.

Also aktualisiert im Herbst wie gewohnt auf die neuesten Version von iOS und macOS und richtet die Zwei-Faktor Authentifizierung ein, auch wenn der Prozess vielleicht etwas nervig erscheint.