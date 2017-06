iOS 11: So holt Ihr mehr aus Screenshots raus (Video)

Ein neues Video erklärt alle Möglichkeiten, die das Screenshot-Feature in iOS 11 bietet.

Bislang eher wenig beachtet wurde an der kommenden iOS-Version die Erweiterung der Screenshot-Funktion. Wie gewohnt können dabei auf iPhone und iPad Bildschirmfotos durch gleichzeitiges Drücken von Home Button und Standby-Taste aufgenommen werden.

Der weitere Workflow wurde aber komplett verändert. Denn die Screenshots sind anschließend als kleine Vorschau in der unteren linken Bildschirmecke zu sehen. Per Wisch nach links könnt Ihr sie löschen, per Tap öffnen – und in der folgenden Ansicht mit vielen Annotations-Optionen bearbeiten, auch mit dem Apple Pencil.

Screenshots direkt teilen, auf dem iPad in Apps schieben und mehr

Wie dies in Aktion aussieht, zeigt das untenstehende Video. Darin werden auch alle weiteren wichtigen Funktionen der neuen Screenshots erläutert, unter anderem wie Ihr mehrere auf einmal aufnehmt, wie sie geteilt werden oder wie sie per Drag & Drop auf dem iPad in andere Apps verschoben werden können.