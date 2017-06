iOS 11 Public Beta 1: Vorteile und Risiken – das müsst Ihr wissen

Gestern Abend – iTopnews.de berichtete – ist die Public Beta 1 von iOS 11 erschienen.

Neugierige iOS-User ohne Entwickler-Account hatten seit der WWDC-Keynote Anfang des Monats mit Spannung die öffentliche Beta von iOS 11 erwartet.

Eine Beta-Software ist spannend, kommt aber auch immer mit Risiken. Wir erklären Euch daher in diesem Artikel, wie Ihr die erste Public Beta installiert und was Ihr bei ihrer Nutzung beachten solltet.

Die Anmeldung

Ihr könnt Euch über die Webseite des Beta Software-Programms von Apple bekanntlich als Beta-Tester registrieren. Erscheint dann eine Beta, werdet Ihr per Mail benachrichtigt und könnt sie herunterladen. Für die Installation werden dann auch detaillierte Anweisungen bereitgestellt.

Die Vorteile

Dann habt Ihr also die iOS 11 Beta installiert – es ist die bereits seit vergangener Woche für Entwickler verfügbare Beta 2. Ihr könnt dann etwa auf Eurem iPhone viele Funktionen von iOS 11 testen: das neue Control Center, die neuen Kamera-Filter, den umgestalteten App Store und vieles mehr.

iPad-User haben sogar noch mehr von dem Update, denn sie erhalten Zugriff auf die vielen Tablet-Features wie das verbesserte Dock, die erweiterten Multitasking-Features, Drag&Drop zwischen Apps, viele deutlich stärker auf den Apple Pencil ausgerichtete Apps wie Notizen und und und…

Die Risiken

Es gilt aber auch: Seid immer vorsichtig bei der Nutzung der Beta. Viele der Funktionen werden noch nicht flüssig funktionieren und auch Abstürze sind nicht selten. Deshalb ist es ratsam, eine Beta nicht auf einem Gerät zu installieren, dass Ihr tagtäglich nutzt.

Stattet daher lieber ein altes iPhone oder Euer iPad mit ihr aus, wenn Eure Hauptarbeitsgeräte ein Computer und ein Smartphone sind. So könnt Ihr in freien Minuten sorgenfrei in der Beta herumwühlen – ohne regelmäßig einen Schock zu bekommen, wenn etwas nicht funktioniert wie geplant.

Und klar: Vor der Installation dieser Public Beta solltet Ihr auf Eurem Gerät ein Backup machen, sicher ist sicher.