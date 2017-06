iOS 11: Neue Kamera-Formate sparen bis zu 50 Prozent Speicher

iOS 11 führt zwei neue, speicherfreundliche Formate für Foto und Video ein.

Wer viel mit seinem iPhone oder iPad fotografiert oder filmt, der darf sich auf eine Funktionalität von iOS 11 freuen, die auf der Keynote am Montag recht kurz nur im Fokus stand:

Wir sprechen über die beiden neuen Formate HEIF und HEVC – Abkürzungen für „High Efficiency Image File Format“ bzw. „High Efficiency Video Coding“.

Die beiden Formate basieren auf standardisierten Codizes für Bildverarbeitung. Mit der Fähigkeit, Aufnahmen in diese Formate zu konvertieren, ist iOS 11 in der Lage, Aufnahmen in kleinere Dateien zu fassen. Ein Export in gewöhnliche Formate wie JPG oder M4V-Video ist dabei fürs Teilen von Inhalten weiterhin möglich.

Komprimierung läuft automatisch ab

All das geschieht komplett im Hintergrund, ohne dass Ihr davon etwas mitbekommt. Die Fotos- und Kamera-Apps von iOS laufen wie gewohnt. Aber in Sachen Speicherplatz werdet Ihr es merken: Bis zu 50 Prozent weniger Platz nehmen die Aufnahmen ein – bei gleicher Qualität.

Außerdem erleichtert der Video-Standard HEVC FaceTime-Anrufe, die mit iOS 11 ebenfalls mit kleineren Datenpaketen und also stabiler übermittelt werden. Bald soll überdies noch ein weiterer Komprimierungsstandard für HDR-Aufnahmen kommen.

Apple legt Entwicklern nahe, mit den neuen Standards zu arbeiten

Alles Gründe dafür, dass Entwickler so bald wie möglich mit diesen Technologien arbeiten sollten. Deshalb hat Apple den Formaten auch eine ganze WWDC-Session gewidmet, die Ihr hier ansehen können. Fazit: Je mehr Apps mit diesen Formaten arbeiten, desto mehr Speicher haben User für weitere Inhalte zur Verfügung.