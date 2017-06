iOS 11 mit integrierter Fernbedienung für Apple TV via Control Center

Es gibt eine weitere interessante Entdeckung in der ersten Beta von iOS 11.

Der Entwickler Ole Begemann hat herausgefunden, dass sich Ihr Apple TV unter iOS 11 mit dem iPhone steuern könnt – ohne die bisher nötige Standalone-App Apple-TV-Remote zu nutzen.

Künftig kann das auch über das Control Center unter iOS 11 erledigt werden. Der entsprechende Button lässt sich ins Kontrollzentrum über die Einstellungen des iPhones integrieren.

Ist die Einrichtung erfolgt, seht Ihr bei aktiviertem Apple TV auf dem iPhone-Display die On-Screen-Fernbedienung, wie auch das Video zeigt:

The Apple TV remote in Control Center is very nicely done. Works great. The Remote app doesn’t have to be installed. pic.twitter.com/oUoaBLsOiE

— Ole Begemann (@olebegemann) 13. Juni 2017