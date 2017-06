iOS 11: Indoor-Karten für Flughäfen und Shopping-Center zeigen sich

Einige der für iOS 11 angekündigten Indoor-Karten in Apple Karten tauchen auf.



Sie sind in der neuen Beta 2 von iOS 11 für einige US-Flughäfen und Shopping-Malls freigeschaltet worden.

So können Beta-User jetzt etwa die Innenwege des Philadelphia International Airports oder des Westfield San Francisco Centre in San Francisco einsehen, wie macrumors berichtet.

Bis zum finalen Release der neuen iOS-Version dürften noch einige weitere Locations hinzukommen. Erklärtes Ziel von Apple ist es, das Angebot für alle wichtigen bzw. großen Flughäfen und Einkaufszentren der Welt bereitzustellen.

Detaillierte Etagen-Pläne

Mit den Indoor-Karten kommen detaillierte Etagen-Pläne inklusive Buttons für Informationen zu einzelnen Shops in den Mails oder Flughafen-Bereichen wie Terminals, Security oder Gepäckausgaben hinzu. Auch diese Features sind in den ersten in der Beta verfügbaren Orten bereits antestbar