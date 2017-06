iOS 11: Das kann die neu gestaltete Podcast App

Mit iOS 11 wird auch ein großes Update der hauseigenen App Podcasts erscheinen.

Apple setzt mit dem im Herbst für alle User erscheinenden iOS 11 in vielen Apps auf ein neues Design, das sich am aktuellen Look von Apple Music orientiert. Neben dem modernisierten App Store wird dabei auch die Podcast-App umgestaltet: Sie erhält größere Schriften und Menü-Elementen sowie eine aktualisierte Navigation.

In iOS 11 werden Podcast-Hörer dank letzterer beim Start der App auf die „Listen Now“ („Jetzt Anhören“) Seite mit aktuellen Episoden abonnierter Podcasts geleitet werden. So sollen Eure Lieblings-Inhalte schneller erreichbar sein.

Außerdem Teil des Menüs: Die Bibliothek aller Eurer Abos mit Einzelseiten, welche Details über die Shows präsentieren, eine Entdecken-Ansicht zum Stöbern nach neuen Podcasts und ein Such-Feature.

Neue Funktionen für Podcast-Macher: Staffeln und Analyse

Neben diesen Neuerungen für Hörer profitieren auch Podcast-Macher vom Update. So können sie über iTunes jetzt Episoden in Staffeln sortieren, um übergeordnete Sammlungen (etwa Staffeln oder Themenlisten) aus den Episoden zu erstellen.

Alle diese Sammlungen können über einen Quick-Play-Button direkt an der zuletzt gehörten Stelle weiter abgespielt werden. Zudem wird den Machern noch ein Analyse-Feature über ihre Hörer-Anzahl, die Anzahl der abgespielten und übersprungenen Werbe-Segmenten in den Shows und mehr zur Verfügung gestellt.