iOS 11 bringt Apple Music das Chillen bei

Apple Music zeigt ersten Nutzern der iOS-11-Beta „My Chill Mix“ an.

Dabei handelt es sich um eine neue kuratierte Playlist. Mit ähnlichen individuellen Playlisten wertet Apple Music sein Angebot bereits jetzt deutlich auf: Darunter finden sich „Für dich“ oder „Meine Favoriten im Mix“.

Rollout hat begonnen

Die neue Chill-Playlist wird nicht für alle User gleichzeitig freigeschaltet. Stattdessen beginnt der Rollout in diesen Stunden Schritt für Schritt. Die Playlist soll in den nächsten Tagen dann bei allen iOS-11-Beta-Usern erscheinen.

Musik zur Entspannung

Wir der Name der Sammlung bereits verrät, sollen Euch die enthaltenen Titel, die auf Euren Musikvorlieben basieren, beim Entspannen helfen. Erste Hörer berichten von Songs von The Rolling Stones, Pink Floyd und The Who.

Doch welche Lieder sich in der Playlist finden, richtet sich generell danach, welche entspannten Songs Ihr in der Vergangenheit häufiger angehört habt (Foto: LoopInsight).