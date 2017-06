iOS 11 beendet Integration von Facebook, Twitter, Flickr und Vimeo

Mit der neuen Software-Version iOS 11 fällt nicht nur die 32-bit-Kompatibilität weg.

Apple streicht auch die bisher implementierte Integration von Facebook, Twitter, Flickr und Vimeo.

Derzeit könnt Ihr die Account-Daten der genannten Apps noch in den Systemeinstellungen hinterlegen. Unter iOS 11 ist das nicht mehr möglich.

Was zunächst einmal unvorteilhaft klingt, ist in Wahrheit kein Drama. Künftig sollen die Anbieter selbst dafür sorgen, sich als Sharing-Dienst zu registrieren. User können sich dann direkt in der App unter Eingabe von Username und Passwort (und eben nicht mehr über die Einstellungen) einloggen.

„Autofill“ vereinfacht das Login

Apple selbst bietet künftig aber eine „AutoFill“-Funktion an, die das Prozedere für User vereinfacht. So kann man sich in unterschiedlichen Apps mit den gleichen Account-Daten einloggen.

Und schließlich steht seit iOS 8 (erschienen 2014) bereits die Sharing Extension bereit, auf die alle Entwickler zugreifen können. So gesehen ist der systemweite Login wirklich inzwischen unnötig. Und ein Wink mit dem Zaunpfahl von Apple an die Entwickler: Setzt bitte auf die Sharing Extensions.