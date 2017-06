iOS 11: Auf welchem iPhone & iPad es läuft – und auf welchem nicht

Auf welchen Geräten läuft iOS 11, auf welchen läuft es nicht?

Bereits heute morgen haben wir das Ende der 32-bit-Architektur auf iTopnews thematisiert. Einher damit geht eine der am häufigsten an uns gestellten Fragen nach der Keynote:

Apple selbst gibt die Antwort. Das iPhone 5, ab 2012 verkauft, und das iPhone 5c, ab 2013 im Handel, werden nicht mehr mit iOS 11 kompatibel sein. Überlebt hat hingegen das iPhone 5s. Es kann ab Herbst, wenn Apple iOS 11 für alle User bereitstellt, auch unter iOS 11 genutzt werden.

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone SE