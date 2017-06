Internet für alle aus dem Weltall: Der Traum wird wahr

Schneller Internetzugang aus dem Weltall – dieser Traum scheint jetzt wahr zu werden.

Die US-Firma OneWeb hat als erstes Unternehmen die Genehmigung erhalten, mit einer Satellitenflotte zunächst die gesamten USA mit schnellem Internet zu versorgen. Bis zum Jahr 2027 könnte auf diese Weise die gesamte Welt mit Netzzugängen bedient werden. Bisher ist nämlich die Hälfte unseres Globus noch nicht ans Internet angeschlossen. Hinter OneWeb steht der ehemalige Google-Manager Greg Myler, ein enger Vertrauter von Tesla-Gründer Elon Musk. Auch Virgin-Chef Richard Branson mischt mit.

Das technische Rückgrat von OneWeb bilden 648 Satelliten, die ab 2018 ins All starten sollen, und die Erde in einer Höhe von rund 1.200 Kilometern umkreisen. Bereits ein Jahr später könnte der Service dann starten. US-Regierungsbehörden haben nun die erforderlichen Frequenzen für OneWeb freigegeben.

Satelliten-Internet gibt es zwar heute schon, zum Beispiel für Flugzeuge oder Kreuzfahrtschiffe. Doch die Dienste sind langsam, teuer, und für die regelmäßige private Nutzung kaum geeignet. Eine Verbindung per Satellit, die zumindest Netflix-Filme streamen kann, kostet in den USA bis zu 200 Dollar (180 Euro) – pro Tag!

Niedrigere Flughöhe, mehr Satelliten

Bei OneWeb soll eine deutlich niedrigere Flughöhe der Satelliten für schnellere Verbindungen sorgen. Hierfür sind dann aber auch mehr Satelliten erforderlich – daher die große Flotte, die nun ins All verfrachtet werden muss. Diese kleinen Satelliten sollen technisch aber kaum noch aufwändiger als eine Drohne sein. OneWeb will so auch entlegene Gebiete, aber auch Krankenhäuser und Schulen, ans schnelle Internet anschließen. Die Verbindung soll dann über kostengünstige, kleine mobile Router zustandekommen.

(Via WashingtonPost)