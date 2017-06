Health: Apple plant Kooperation mit Klinik-Netzwerk Health Gorilla

Apple will in den USA mit einem Startup zusammenarbeiten, das Patienten-Daten sammelt.

Es handelt sich um die Firma Health Gorilla. Sie steht in Verbindung mit tausenden von Ärzten, Kliniken und Gesundheitszentren in den Vereinigten Staaten und ist über dieses Netzwerk in der Lage, Patientendaten zu sammeln. Vor allem ist diese Funktionalität für Mediziner gedacht, die bei der Behandlung alle wichtigen Informationen parat haben wollen.

Aber auch Patienten sollen von der Daten-Aggregation profitieren können. Laut Firmenslogan ist Health Gorilla in der Lage, die gesammelten Daten nach einer Anfrage durch eine Privatperson innerhalb von nur zehn Minuten bereitzustellen.

Laut einem Artikel von CNBC will sich Apple diese Fähigkeit der Software zunutze machen, um das iPhone und iOS zur ersten und einzig notwendigen digitalen Anlaufstelle für Gesundheitsfragen zu machen. Pläne in diese Richtung wurden bereits in der vergangenen Woche laut, durch eine ähnliche Quelle – iTopnews.de berichtete.

Röntgen-Scans, Therapie-Ergebnisse und mehr – alles auf dem iPhone

Die Technologie von Health Gorilla könnte neben Apples eigener Software – an deren angeblich neu eingestellte Entwickler mit Hochdruck arbeiten – eine Vielzahl an medizinischen Daten auf das iPhone bringen.

Darunter fallen laut CNBC unter anderem Dinge wie Röntgen-Scans, Physiotherapie-Ergebnisse und mehr. Eine Funktion, die sich viele Patienten wohl nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, etwa hierzulande, wünschen würden.