Google wirbt Chip-Designer von Apple für Pixel 2 ab

Google hat den bekannten Chip-Designer Manu Gulati von Apple abgeworben.

Bereits seit Mai ist der Experte damit beauftragt, eigene Prozessoren für Googles Pixel-Smartphones zu entwickeln.

Bei Apple war dies acht Jahre lang Gulatis Aufgabe. Aktuell ist Google noch auf der Suche nach weiteren Experten, die Gulati unterstützen sollen.

Google heuert Chip-Designer von Apple an

Weitere Details zum Wechsel gibt es aktuell nicht. Wie meistens gehen diese Informationen nur aus dem LinkedIn-Profil der Betroffenen hervor.

Gerüchteweise möchte Google, ähnlich wie Apple, seine Hard- und Software näher zueinander bringen, um bessere Leistung und Effizienz zu erhalten. So ist auch ein Pixel 2 auf dem Weg. Das Pixel 1 spielte bisher nur in der iPhone-SE-Liga, aber nicht in der iPhone-7- bzw. 7-Plus-Liga…