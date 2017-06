Gmail liest Eure Mails künftig nicht mehr mit, aber…

Google plant, User-Mails nicht mehr zu scannen, um Werbung zu personalisieren.

Bisher wurden die Inhalte von Gmail immer durchforstet, um die Werbeeinspielungen bei Nutzern zu optimiert. Das hielt viele an Gmail interessierte Nutzer ab, den Dienst zu nutzen.

Bald will Google das Scanner privater Mails beenden. Sämtliche Business-Accounts wurden bereits umgestellt. Bei den restlichen Usern wird dieser Schritt „bald“ erfolgen. Einen genauen Zeitrahmen bleibt Google noch schuldig.

Keine auf E-Mails basierenden Werbungen mehr

G -Suit-Usern wird auch in Zukunft keine Werbung angezeigt. Bis zur Umstellung kann das „Feature“ übrigens auch manuell in den Werbe-Einstellungen deaktiviert werden.

Google hat außerdem verraten, dass Gmail aktuell mehr als 1,2 Milliarden User zählt. Künftig werden es dann sicher mehr werden. Auch wenn in Gmail weiterhin personalisierte Werbung auftauchen soll: Google will dazu Euren Standort, andere besuchte Websites und Kreditkarten-Umsätze analysieren. Nur so könne man Google-Now-Funktionen wie Reisepläne anbieten.