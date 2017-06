Geheimtipp: Doku-App Featvre neu für Apple TV

Der Streaming-Dienst Featvre kann ab sofort auch am Apple TV genutzt werden.

Bisher konntet Ihr die angebotenen Doku- und Reportage-Sendungen nur am iPhone, iPad oder im Browser ansehen. Die Entwickler haben nun jedoch auch eine Version für das Apple TV veröffentlicht.

Mit dieser Variante habt Ihr die Möglichkeit, auf das volle Programm direkt vom Fernseher aus zuzugreifen.

Doku-App Featvre neu mit Apple TV App

Auf dem großen Bildschirm wirken die Beiträge, egal ob es sich um Kultur-, Wissens- oder andere Sendungen handelt, gleich viel beeindruckender. Sie werden von einer eigenen Redaktion kuratiert.

Aktuell sind mehr als 5000 Videos in der Mediathek vorhanden – und es werden ständig mehr. In Zukunft wollen die Macher an weiteren Neuerungen arbeiten. Für Apple-TV-Besitzer ist Featvre, zumal kostenlos, ein echter Geheimtipp.