Gadget-Tipp: Anker PowerCore USB-C fürs MacBook Pro 2016

Anker und Yi haben je interessante neue Produkt auf den Markt gebracht.

Der neueste Akku aus der PowerCore-Reihe bietet eine Besonderheit – er lädt auch das neue MacBook Pro. Neben zwei normalen USB-A-Ports ist diesmal nämlich auch ein USB-C-Port mit dabei.

Dieser kann neben Smartphones und Tablets auf Laptops wie das MacBook mit Strom versorgen. Dank des umgesetzten PD-Standards kann die Lade-Zeit außerdem minimiert werden.

Neuer Anker-Akku überzeugt im iTopnews-Test

Die 26.800 mAh reichen für bis zu 10 iPhone-Ladungen und sind auch ausreichend, um ein 13″ oder 15″ MacBook Pro 2016 einmal komplett zu laden. Wir haben den Akku jetzt eine Woche getestet: Der Akku ist wie bei Anker gewohnt sehr gut verarbeitet und leistet das, was Anker verspricht. Ein klarer Kauftipp, nicht nur für MacBook-Pro-2016-User.

Yi überzeugt mit neuer 4K Actioncam

Die zweite coole Gadget-Neuerscheinung ist die Yi 4K Plus Actioncam. Der Vorgänger machte bereits von sich reden, da er in Sachen Video-Qualität sehr nahe an die GoPro herankam, preislich jedoch weitaus günstiger zu haben war.

Die neue Version unterstützt nun Aufnahmen bei 4K mit 60 FPS. Zum Vergleich: Die GoPro Hero5 Black kommt bei gleicher Auflösung auf nur halb so viele Bilder pro Sekunde.

Ebenfalls neu mit an Bord: USB-C-Anschluss, Bluetooth 4.0, verbesserte Mikrofone und mehr. Der Preis liegt aktuell bei 389 Euro – weniger als der Kaufpreis der aktuellen GoPro.