Filmreif: iTunes könnte Kino-Hits bald früher bekommen

Seit Monaten diskutiert Hollywood über neue Verleihfristen für Filme.

Dabei geht es um die Frage, wie viel Zeit künftig zwischen dem Filmstart im Kino und dem Beginn der Vermarktung auf DVD und per Download oder Streaming liegen soll. Bisher haben Kinos in den USA – ähnlich wie in Deutschland – 90 Tage exklusiven Zugriff auf neue Filme. Während dieser Frist sind die Filme legal zuhause nicht zu sehen, auf keinem Vertriebsweg.

Viele Studios und Experten halten diese Drei-Monats-Frist in Zeiten von Streaming und anhaltender Film-Piraterie mittlerweile für zu lang. Sie fürchten, dass der Hype um einen Erfolgsfilm nach 90 Tagen längst vorbei ist. Und sie wittern gute Geschäfte, wenn Filme künftig früher fürs Heimkino verfügbar wären. Kinobetreiber wollen dagegen so lange wie möglich an ihrer Exklusivität festhalten.

Und nun kommt Apple ins Spiel: Falls die Wartefrist verkürzt wird, nach der Filme auch zuhause zu sehen sind, könnte iTunes als Plattform die erste Wahl sein. Der Hollywood-Analyst Jeff Bock meint: „iTunes wäre die logische Option, denn das ist die Software, die ohnehin jeder schon hat.“

Der frühest denkbare Zeitraum wäre bereits zwei Wochen nach dem Kinostart – denn in den ersten 14 Tagen machen die Studios mit großen neuen Filmen das beste Geschäft. Ein neuer Star-Wars-Film, der bereits 14 Tage später zu Hause zu sehen ist, klingt verlockend. Aber gehen dann noch genug Besucher ins Kino? Und auch mögliche Raubkopien machen der Filmindustrie noch Sorgen. Ein teurer Spaß wären die Frühstart-Filme auf jeden Fall: Als Ausleih-Preise sind 30 bis 50 Dollar im Gespräch, also bis zu 45 Euro.

Ein Monat Warten als Kompromiss

Günstiger könnte es werden, wenn die Frist länger wird als zwei Wochen. Ein Kompromiss wäre eine Wartezeit von 30 Tagen nach dem Kinostart. Die bisherige „dunkle Zone“ soll es jedenfalls künftig nicht mehr geben – das ist der mehr oder weniger verschenkte Zeitraum zwischen dem Ende der Laufzeit in den meisten Kinos und den 90 Tagen, in denen ein Film dann auch im Wohnzimmer zu sehen ist (via AppleInsider).