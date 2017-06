Facebook arbeitet an neuem Teenie-Messenger mit Eltern-Kontrolle

Ein neuer Teenie-Messenger von Facebook soll Eltern mehr Kontrolle geben.

Kinder und Jugendliche ab 13 Jahren sollen „Talk“ nutzen können. Dazu soll nicht einmal ein eigenes Facebook-Profil benötigt werden. Um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, wird es auch keine globale Suche geben.

Facebook arbeitet an Chat-App für junge Nutzer

Anders als der bestehende Messenger sollen die Eltern außerdem viele Aspekte kontrollieren können. Unter anderem könnte damit das Einschränken der Kontakt-Liste möglich werden.

Außerdem soll es möglich sein, von Talk Nachrichten an Messenger zu senden. Eine offizielle Ankündigung zu der neuen Chat-App steht noch aus. Entdeckt wurden die Hinweise von The Information in der Facebook-App.

Glaubt Ihr, dass die Teenies einen solchen Messenger mögen? Würdet Ihr ihn nutzen?