EU verhängt gegen Google Rekordstrafe von 2,4 Milliarden Euro

Die EU-Kommission hat heute eine Rekordstrafe gegen Google verhängt.

Die Wettbewerbs-Strafzahlung von 2,4 Milliarden Euro wird damit begründet, dass der Suchmaschinen-Riese seine Konkurrenten bei der Online-Produktsuche benachteilige.

Google dominiert in Europa die Online-Suche mit rund 90 Prozent Marktanteil. Wer Google eine Kaufbereitschaft signalisiert, erhält dann eine Liste der angeblich besten Angebote von Googles eigenem Preisvergleichs-Service „Google Shopping“.

Hier setzt die Millionen-Strafzahlung an. Google, so die EU, nutze seine Marktstellung aus, um andere Preisvergleichs-Portale eher weiter unten in der Liste der Suchergebnisse anzuzeigen und den eigenen Dienst Google Shopping somit zu bevorzugen.

90 Tage Frist für Google

Die Basis der Höhe der Strafzahlung ist die Höhe der Einnahmen, die Google Shopping innerhalb von 13 EU-Staaten erzielte. Die 2,4 Millliarden Euro sind die höchste Summe, die die EU jemals gegen ein einzelnes Unternehmen verhängt hat. Bisher galt die Intel-Strafzahlung von 1,06 Milliarden Euro aus dem Jahr 2009 als Rekordsumme in diesem Bereich.

Konzern wird Berufung einlegen

Google bekommt nun 90 Tage Zeit, die Vorwürfe zu entkräften und den Grundsatz der Gleichbehandlung in den Suchergebnissen sicherzustellen. Stellt die EU-Kommission fest, dass Google dieser Aufforderung nicht nachkommt, kann die EU sogar bis zu 5 Prozent des Tages-Gesamtumsatzes der Konzernmutter Alphabet als Strafe einfordern.

Google wird zunächst Berufung einlegen, davon ist aktuell auszugehen. Das Strafverfahren würde dann zunächst ausgesetzt.