Elgato Eve Degree: Neues Temperatur-Messgerät für HomeKit

Das mit HomeKit kompatible Eve Degree ist das neueste Produkt von Elgato.

Es handelt sich um ein elegant gestaltetes Temperatur- & Luftfeuchtigkeits-Messgerät. Ausgestattet ist es mit einem nach IPX3-Standard wetterfesten Alu-Gehäuse, LCD-Anzeige und selbstverständlich drahtloser Kommunikation mit der Eve-App auf Eurem iPhone oder iPad.

Elgato Eve Degree ist ab sofort vorbestellbar und wird ab 7. Juni für 88,12 Euro ausgeliefert.

Ihr könnt dank vieler verschiedenen Szenen die Außentemperatur überwachen. Das Gadget eignet sich aber auch zur Kontrolle der Bedingungen in Gewächshäusern, Weinkellern oder anderen Räumen mit sensiblen Bedingungen.

Benötigt keine externe Stromversorgung

Für den Betrieb braucht das Eve Degree keine permanente Stromquelle, eine im Lieferumfang enthaltene Standard-Knopfzelle reicht vollkommen aus. Die Datenübertragung via Bluetooth LE trägt unter anderem zum geringen Energieverbrauch ein.

Wie auch bei den anderen Elgato-Eve-Geräten werden die vom Gerät ans iPhone übermittelten Daten auf dem Smartphone gesichert und visualisiert.

Verfügt Ihr außerdem über ein Apple TV als HomeKit-Steuerungsgerät, kann das Gerät auch Szenen auslösen, die beispielsweise Ventilatoren oder Luftbefeuchter starten, wenn die Temperatur über oder unter einen bestimmten Wert steigt bzw. fällt.

Überdies kann via Siri auch die Apple Watch nach Temperaturen gefragt werden und sie stellt diese dann nach Kommunikation mit der Eve-App auf dem iPhone oder iPad dar. Das elfte Mitglied der Eve-Serie ist also ein enorm vielseitiges Gerät.

Viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten

Wer also einige der beschriebenen Anwendungsfälle in seinem Alltag kennt und/oder die ermittelten Informationen für bessere Kontrolle bestimmter Umgebungen gebrauchen kann– und ein iPhone zur Auswertung besitzt –, für den ist eine Investition in ein Elgato Eve Degree sinnvoll.