Durchschnittliche App-Größe seit 2013 um 1000 Prozent gewachsen

Die durchschnittliche Größe von Top-Apps am iPhone ist stark gewachsen.

Heute belegen Anwendungen im Schnitt 1000 Prozent mehr Speicher als es noch vor vier Jahren der Fall war.

Aktuell sind die Top 10 meist installierten Apps (US Store) gemeinsam etwa 1,8 GB groß. Im Mai 2013 waren es nur 164 MB. Der stärkste Wachstum erfolgte dabei im letzten Jahr, kurz bevor iOS 10 an den Start ging.

Mit dem Speicher wachsen auch die App-Größen

Facebook belegt dabei am meisten Speicher. Am stärksten zugenommen hat jedoch Snapchat. Der Foto-Messenger ist nun 51 mal größer als er es 2013 war.

Am wenigsten gewachsen, mit sechs mal mehr Größe als vor vier Jahren, sind Spotify und Facebook Messenger. Auch Spiele haben zugelegt, jedoch bei weitem nicht so sehr. Clash of Clans zum Beispiel ist nur etwas mehr als doppelt so groß geworden, wie Sensortower berichtet.