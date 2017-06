Die besten neuen Spiele-Apps in der Übersicht (KW 23/17)

Donnerstag ist Spiele-Tag im App Store. Wir filtern die besten Neuerscheinungen für Euch heraus.

Mit Direkt-Links geht’s gleich hinein in die kompakte Übersicht.

Landwirtschafts-Simulator 18: Über 50 Bauernhof-Maschinen zum Ernten einer Vielzahl von Lebensmitteln stehen in der neuesten Ausgabe des Simulator-Games bereit. Die optimierte Grafik zeigt mehr ihrer Details – und auch lebensechtere Modelle Eurer Tiere und Mitarbeiter.

Super Nano Jumper: Im Retro-Look durchlebt Ihr hier mit Eurem kleinen, automatisch rennenden Pixel-Helden 75 Level in vier Welten.

Mushroom Heroes: Ebenfalls etwas in Richtung Vintage-Gameplay gehend, liefert Euch diese Neuerscheinung neben Platformer-Action auch noch komplexe Puzzle, die es zu lösen gilt.

The Quest – Thor’s Hammer: Hierbei handelt es sich um eine von der nordischen Sage über den Gott Thor beeinflusste Erweiterung des rundenbasierten Fighter-Abenteuers „The Quest“, in der Euch mythologische Monster und Rätsel erwarten.

Astro Crash: Wer auf der Suche nach einem verrückten Arcade-Spiel ist, wird hier in dieser Woche definitiv fündig. Mit einfachem Gameplay jagt Ihr abgedrehte Raumschiffe durchs All – zu Musik der 60er.

Who am I – The Tale of Dorothy: Ihr erlebt hier die Geschichte des 14-jährigen Schulmädchens Dorothy, die eine dunkle Vergangenheit hat, welche wieder hervorbricht. 300 Entscheidungen, von denen jede einzelne das Ende mitbestimmt, pflastern den Weg durch die Story.

Pocket Claw: Eltern und ihre noch nicht ganz so alten Kids dürften an diesem Physik-Puzzler, in dem es über 150 Spielsachen zu sammeln gilt, ihre Freude haben.

Art of Conquest: Dieses Online-Spiel voller Zauberer, Monster, Zwerge und anderer Fantasy-Wesen kombiniert strategisches Rollenspiel mit Multiplayer-Action.

Telltales Guardians of the Galaxy: Ab sofort könnt Ihr in der Action-App jetzt die zweite Episode laden.

Blocky Pirates: Die Macher von Blocky Raider haben ein neues One-Tap-Arcade-Spiel in den Store gebracht. Ebenfalls gelungen, einfach zu verstehen und hart zu meistern.

Monument Valley 2 war das erste App-Highlight der Keynote – die App ist jetzt erhältlich, hier mehr Infos bei iTopnews.

