Die Analyse von Michael: Meine Top 5 der Keynote

Die Keynote der WWDC 2017 ist vorbei. Hier die Analyse von Michael von iTopnews.



In einer mehrteiligen Serie, über den heutigen Tag verteilt, haben iTopnews-Autoren und -Designer die gestrige Keynote auf der WWDC aus ihrer Sicht analysiert.

Teil 1: Tobys Analyse

Teil 2: Lukas‘ Analyse

Teil 3: Rics Analyse

Teil 4: Jörgs Analyse

Und hier zum Abschluss die fünf besten Nachrichten der Keynote in den Augen von Michael. Und seine fünf Flops. Oder? Nein. Aber lest selbst.

Michael: Meine Top 5 der Keynote

HomePod: Der Siri-Speaker ist jetzt ein Musicologist, herrlich. Ich weiß nicht, ob diese Bezeichnung ein wenig vom Prince-Album „Musicology“ inspiriert ist, sei’s drum. Der Siri-Speaker rückt die Musik in den Vordergrund. Und das ist Apples DNA. Über das Geläster im Internet (wg. „Pod“) kann ich nur lachen. Und über die Behauptung, Apple komme zu spät, der Amazon Echo sei ja schon da, mag ich nur müde grinsen. Der Echo klingt dünn und will nur das Zuhause belauschen. Kein Speaker für Musikfreunde, nur ein Vehikel, um Amazon-Kunden zu noch mehr Käufen zu bewegen. Und die im Netz verbreitete Kritik am „zu hohen“ HomePod-Preis von 349 Euro? Unangebracht. Erste Probehörer berichten vom außergewöhnlichen Klangerlebnis, da kommt Sonos dann wohl nicht mit – und der Sonos Play:5 ist mit derzeit knapp 570 Euro, da schau an, deutlich teurer… iOS 11: Nichts war vorher bekannt zum neuen Betriebssystem, und an unseren heutigen News könnt Ihr sehen: Die Liebe steckt im Detail. Zugegeben, ich hatte heute aufgrund des besonderen News-Aufkommens noch nicht wirklich viel Zeit, mit iOS 11 auf dem iPhone oder dem iPad herumzuexperimentieren, aber was ich sah, beeindruckt mich. Allen voran die neue Files-App. Und die neuen Produktivitäts-Optionen für iPad bzw. Pencil. Statt mit iOS 11 wieder alles umzuwälzen, verfeinert Apple im Detail. Der richtige Weg. Das neue 10,5″ iPad Pro: Okay, ich hatte ein eher randloses Display, wenn auch keinen im Bildschirm integrierten Home Button/Touch-ID-Sensor erwartet. Aber diese Neuerung bleibt natürlich dem iPhone 8 vorbehalten. Dennoch: Das neue iPad Pro ist der heimliche (unheimliche?) Star der Keynote gewesen. Schon die Beta 1 von iOS 11 zeigt, welches Potential Apple mit dem neuen Modell hebt. Finger am Kauf-Button! Die aktualisierten MacBooks: Erst hieß es, Apple habe kein Herz mehr für Pros, jetzt das volle Paket mit einer nahezu rundum aktualisierten Produkt-Familie. Und on top der iMac Pro: Nicht mein Arbeits-Szenario, einen solchen Desktop-Rechner für 5000 Euro anzuschaffen. Aber die spacegraue Maus, das spacegraue Keyboard, das Gerät selbst – mit einem Wort: nice. Nur die mangelnden Erweiterungs-Optionen könnte man kritisieren. AR. The next big thing. Und Apple hat mehr als einen Fuß in der Tür mit dem neuen AR-Kit.

Michael: Meine Flop 5 der Keynote? Och nö!

„Flop 5“, nö, ich weigere mich an dieser Stelle eine Flop 5 aufzulisten, auch wenn meine Kollegen dies geschafft haben. Ich kann das sehr kurz erklären: Immer wieder wird Apple von diversen Medien aufgefordert, „endlich zu liefern“. Mal abgesehen davon, dass es Blödsinn ist, dass immer nur Apple „liefern“ soll (nur mal so: Wann haben Firmen wie HTC zuletzt „geliefert“? Da waren wir noch alle jung und hübsch), war diese Keynote prall gefüllt mit Neuigkeiten und Verbesserungen.

Meine Erwartungen sind daher übertroffen worden.

Tja, wo man nörgeln könnte: Bozoma Saint John wechselt zu Uber, sehr, sehr schade. Aber Craig ist noch da – amazing. Aber das nur am Rande.

Rüber zur Watch: Bei watchOS 4 hat sich nicht wirklich etwas getan. Toy-Story-Watchfaces oder Kaleidoskop-Watchfaces hin oder her – diesem Thema war auf der Keynote nur eine Randnotiz gewidmet, die man auch gern ohne Bühnenpräsenz in einer Mitteilung hätte erwähnen können. Aber ich denke, der Herbst ist der Watch (und natürlich dem iPhone) vorbehalten. Da kommt noch was aus der Abteilung Watch, nur eben am gestrigen Abend nicht. Das war kein „Versagen“, wie ich heute irgendwo lesen musste (tstststs), sondern aus meiner Sicht Kalkül: Das Beste der Watch dann doch eher im Herbst, mit der Abnabelung der Uhr vom iPhone als Stand-alone-Device.

Und ja, auch tvOS spielte gestern leider nur eine Nebenrolle. Wer genau hinhörte: „für diesen Moment“, so sagte es Tim Cook in der Keynote. 4K-Support und damit neue Hardware für Apple TV hätte ich mir gestern schon gewünscht, aber auch hier gilt bestimmt: kommt. Aber ebenfalls erst im Herbst.

Was bleibt als „Flop“? Nun denn: Der HomePod kommt erst 2018 nach Deutschland, reichlich spät. Aber die deutsche Siri-Integration nimmt halt Zeit in Anspruch. Von daher muss ich wohl im Dezember, wenn der HomePod in den USA erstmals verkauft wird, zum Weihnachtsshopping nach New York fliegen… und bis dahin mit meinem iPod-HiFi, dem HomePod-Vorgänger, vorlieb nehmen.

Steht hier, sieht aus wie neu, obwohl er 2006 auf den Markt kam. An Tag 1 hatte ich ihn gekauft. Und Ihr werdet es kaum glauben: Ich nutze den iPod HiFi, ausgestattet mit 30-poligem Anschluss, noch immer täglich – mit Adapter. Es ist wahr: Dieses Gerät aus 2006 klingt heute noch besser als der Amazon Echo…

Eure Meinung zur Keynote und zu den Neuvorstellungen?