Der Ventilator von Dyson im Test: Frische Luft per App

Deutschland schwitzt – und sehnt sich nach frischer, kühler Luft!

Folge: Ein Ventilator muss her! So ein Gerät gibt es für ein paar Euro im Baumarkt – oder auch in der Edel-Version von Dyson. Das Spitzenmodell des englischen Herstellers, der mit seinen beutellosen Staubsaugern bekannt wurde, ist der Dyson Pure Hot+Cool Link, der offiziell satte 599 Euro kostet.

Weil der Dyson als erstklassige Lösung bei Allergieproblemen gilt, haben wir uns den Hot+Cool Link direkt im Store des Herstellers gekauft. Nach einigen Wochen Test können wir Euch jetzt verraten, ob sich der Kauf gelohnt hat.

Die Funktionen: Der Dyson ist deutlich mehr als nur ein Ventilator. Das klassische Zufächeln von Luft beherrscht er zwar auch – und kommt dabei aufgrund seines Designs ohne sichtbare Rotorblätter aus, denn die sind im Inneren versteckt. Auf den höheren Stufen (maximal 10) macht der Dyson mächtig Wind, und sorgt damit auch bei der momentanen Hitze für Erleichterung. Daneben funktioniert das Gerät aber auch als Luftreiniger und Heizlüfter.

Dank des eingebauten Filters, der rund ein Jahr hält, entfernt der Dyson laut Hersteller automatisch 99,95 Prozent der Allergene und Schadstoffe aus der Raumluft. Nachmessen lässt sich das natürlich nicht. Aber: Unsere Allergieprobleme haben sich seit der Anschaffung des Geräts spürbar verringert, was auch optisch nachvollziehbar ist. Es liegen drastisch weniger Pollen und Staub auf den schwarzen Flächen im Münchner iTopnews-Büro, offenbar saugt der Dyson die Schadstoffe tatsächlich sehr effektiv ein. Eine echte Entlastung für Heuschnupfen-Geplagte! Die Heizung: Im Moment nicht wirklich gefragt. Aber wir haben bereits getestet: Wenn's zwischendurch kühl wird, bollert der Dyson sehr anständig, und sorgt für wohlige Wärme. Wenn Ihr diese Funktion öfter nutzt, müsst Ihr allerdings mit entsprechenden Stromkosten rechnen. Kühlen (wie der Name des Geräts besagt) kann der Dyson aber nur per Ventilator, eine echte Klimatisierung ist nicht eingebaut. Ohne Heizfunktion bekommt Ihr ein ähnliches Gerät übrigens für 469 Euro.

Das Design: Dyson gilt ja quasi als das Apple für Haushaltsgeräte. Fürs Design (vor allem in blau!) und die Bedienung können wir das gerne unterschreiben, fürs verwendete Material dagegen nicht. Das Hartplastik ist alles andere als Apple-like, und die windige Kunststoff-Fernbedienung würde Jonathan Ive nicht einmal mit spitzen Fingern anfassen. Aber nicht falsch verstehen: Insgesamt ist der Dyson ein absolut „cooles“ Gerät (im wahrsten Sinne des Wortes), aber Apple-Qualität ist dann doch nochmal eine andere Liga.

Der Dyson Pure Hot+Cool Link ist hier bei Amazon bestellbar.

Dyson Link Lifestyle universal (37) 59 MB Gratis