De Maizière will WhatsApp und Co. überwachen

Innenminister Thomas De Maizière fordert mehr Überwachungsmaßnahmen – auch von WhatsApp.

Um den Terrorismus zu bekämpfen, sollten die Bürger in Zukunft stärker kontrolliert werden. Dabei will De Maizière auf Online-Durchsuchungen und Quellen-Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) setzen. Eine TKÜ erlaubt es, Strafverfolgungsbehörden, die Kommunikation auf einem Gerät mitzulesen.

Grundsätzlich sei zwar an einer Ende-zu-Ende verschlüsselten Kommunikation nichts auszusetzen, in Ausnahmefällen will de Maiziere jedoch Zugriff auf die Nachrichten haben, wie er dem Tagesspiegel erzählte:

„Wir wollen, dass Messenger-Dienste eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, damit die Kommunikation unbescholtener Bürger ungestört und sicher ist.“

Er schlägt unter anderem auch eine automatische Gesichtserkennung vor, die kombiniert mit der vorhandenen Videoüberwachung beispielsweise auf Bahnhöfen eingesetzt werden soll. Alles was analog erlaubt sei, müsse auch digital machbar sein.

Gegen Terror: Mehr Überwachung

Ein Detail seiner Pläne: Wenn bekannte und verdächtige Personen auf überwachten Orten auftauchen, soll das System automatisch Alarm geben, um Gefährder und Straftäter einfacher zu erfassen.

In den kommenden Wochen soll die Strafprozessordnung entsprechend angepasst werden.