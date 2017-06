Das sind die Gewinner der Spire Aktivitäts-Tracker

Bis zum gestrigen Sonntag, 23.59 Uhr, lief unser aktuelles Gewinnspiel.

iTopnews verlost regelmäßig in Gewinnspielen Gadgets und Promocodes. Diesmal ging es um den Spire Aktivitäts-Tracker, ein aktuell angesagte Gesundheits-Gadget, genauer: ein Aktivitäts-Tracker und Wearable zur Atemregulation für ein besseres Körpergefühl.

Spire ist auch im Apple Online Store für aktuell 119,95 Euro erhältlich.

Das Gesundheits-Gadget lässt sich beispielsweise am Gürtel oder dem BH befestigen. Der Aktivitäts-Tracker kontrolliert Eure Atmung, erfasst Schritte und Kalorien und übermittelt sie an die zugehörige Spire-App.

Die Gewinner der Verlosung

Der Spire ist ja nun ein sehr spezielles Gadget, aber offenbar haben wir viele gesundheitsbewusste iTopnews-Leser. Die Zahl der eingangenen Mails hat uns wirklich verblüfft. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer.

Inzwischen hat die Glücksfee die zwei Gewinner ermittelt. Gewonnen haben:

Lydia R.

Necati I.

Wir werden uns per Mail noch heute mit den Gewinner/innen in Verbindung setzen. Für alle diejenigen unter Euch, die diesmal leider nicht gewonnen haben, gilt natürlich: Das nächste Gewinnspiel folgt in Kürze, dann könnte es schon klappen.

PS: Gestattet uns noch ein Wort in eigener Sache. Bei den Teilnahmebedingungen legen wir stets Wert darauf, dass pro Einsender nur eine Mail geschickt wird – aus Gründen der Chancengleichheit mehr als fair. Diesmal haben wir ganz besonders viele Mehrfacheinsendungen der gleichen Teilnehmer beobachtet. Das ist schade, aber wir machen es kurz: Zum einen erfasst unsere System Mehrfacheinsendungen ohne Probleme, zum anderen nehmen Mehrfach-Einsender nicht am Gewinnspiel teil. Von daher sollten sich diejenigen, die wir hier ansprechen, die „Mühe“, x Mails zu senden, einfach künftig sparen. Danke im Sinne aller legalen Teilnehmer.