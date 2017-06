Das iPhone wird 10 – und iTopnews feiert mit (Teil 2)

Die Mutter aller Smartphones feiert Geburtstag – und iTopnews feiert mit!

Heute vor zehn Jahren, am 29. Juni 2007, startete in den USA der Verkauf des ersten iPhones. Zum freudigen Anlass „10 Jahre iPhone“ erzählen wir Euch zehn Geschichten rund ums legendäre Apple-Handy. Nach dem ersten Teil, der bereits online steht, folgen jetzt die Geschichten 6 bis 10.

6. Das Smartphone-Zeitalter

Das iPhone und seine Erben haben unser Leben auf den Kopf gestellt. Das Smartphone hat die Digitalkamera ebenso verdrängt wie das Navigerät oder Apples einstigen Goldesel, den iPod. Kaum jemand schreibt mehr SMS, stattdessen WhatsAppen 36 Millionen Deutsche. Bei aller Bequemlichkeit sind die Schattenseiten unübersehbar. Jeder Smartphone-Besitzer schaut im Durchschnitt 88 Mal am Tag auf sein Handy – auch am Autosteuer, was mittlerweile in Deutschland für mehr Unfälle sorgt als Alkohol. Vor lauter Stieren aufs Smartphone nehmen wir oft unsere Umwelt gar nicht mehr wahr. Die Münchner Wirtschaftspsychologie-Professorin Sarah Diefenbach erklärt das so: „Viele glauben, sie könnten gleichzeitig in zwei Welten sein. Aber das geht nicht, unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt.“

7. Die Konkurrenz

2007 hießen die Handy-Riesen Nokia und Blackberry. Beide fielen der iPhone-Revolution zum Opfer. Sie hatten Apple ebenso wenig ernst genommen wie der damalige Microsoft-Boss Steve Ballmer, der spottete: „Apple hat keine Chance, mit dem iPhone auf einen nennenswerten Marktanteil zu kommen. Zwei, drei Prozent, mehr ist nicht drin.“

8. Die Skandale

Gehören zur iPhone-Folklore. Das begann bereits 2007 – weil Apple die Kopfhörerbuchse so geformt hatte, dass nur die eigenen weißen Kopfhörer hineinpassten. 2010 gab’s „Antennengate“, weil die Hand am Rahmen des iPhone 4 den Empfang störte. Und 2014 sorgte „Biegegate“ für Aufsehen, weil sich das iPhone 6 verformen ließ. Den Erfolg störte keiner dieser Skandale und Skandälchen.

9. Der Milliarden-Erfolg

Mit über einer Milliarde verkaufter Exemplare gilt das iPhone als das erfolgreichste Produkt der Industriegeschichte. Es ist außerdem der meistverkaufte Computer und die meistverkaufte Kamera aller Zeiten.

10. Der Google-Triumph

Auch der iPhone-Erfolg hat Grenzen. Gegenüber Googles Android-Smartphones, die es ab 80 Euro gibt, sind Apples sündteure iPhones (bis zu 1.119 Euro) in Sachen Absatzzahlen nur noch Außenseiter. In Deutschland sind derzeit 8 von 10 verkauften Smartphones Androids. Apple kann sich trotzdem ins Fäustchen lachen – und streicht mit dem iPhone weit über 90 Prozent des Gewinns ein, den die Smartphone-Branche weltweit macht.

Weitere Geschichten rund ums Geburtagskind iPhone natürlich heute im weiteren Tagesprogramm von iTopnews. Bleibt also bei uns…