Das iPhone wird 10 – und iTopnews feiert mit (Teil 1)

Die Mutter aller Smartphones feiert Geburtstag – und iTopnews feiert mit!

Heute vor zehn Jahren, am 29. Juni 2007, startete in den USA der Verkauf des ersten iPhones. Deutschland musste noch bis 9. November 2007 warten. Im gleichen Jahr erschien der letzte Harry-Potter-Roman, Justin Bieber veröffentlichte sein erstes YouTube-Video, und Edmund Stoiber trat als bayerischer Ministerpräsident zurück.

Lang ist’s her! Zum freudigen Anlass „10 Jahre iPhone“ erzählen wir Euch zehn Geschichten rund ums legendäre Apple-Handy. Hier Geschichte 1 bis 5.

1. Die Erfindung

Eigentlich sollte das iPhone ein iPad werden. Die Entwicklung startete 2004, als Apple-Guru Jobs den Startschuss für „Project Purple“ gab, für ein völlig neuartiges Tablet mit Multitouch-Bedienung. All die neue Technik in einem winzigen Telefon, diese Idee erschien sogar Apple zu verwegen – dann lieber das größere Tablet. 1.000 Mitarbeiter arbeiteten an dem Projekt, doch mittendrin steuerte der Apple-Chef um. Er wollte nun doch ein Handy. Die Entwicklung des iPhones kostete nur 150 Millionen Dollar – für heutige Verhältnisse ein fast lachhaft geringer Betrag.

2. Die Präsentation

Alle Welt wartete am 9. Januar 2007 auf das Apple-Handy, auf das „Jesus-Phone“, wie es entrückte Fans nannten. Smartphones gab es zwar schon zuvor. Aber was Steve Jobs in San Francisco vorführte, war unerhört: Das Vergrößern des Bildes mit den Fingern, ein Internet-Browser für die Hosentasche, der Anrufbeantworter als App – das iPhone war das erste Smartphone, wie wir es heute kennen. Die Präsentation des 2011 verstorbenen Apple-Gründers („Drei Geräte in einem“) gilt als Meilenstein der Technikgeschichte und wurde auf YouTube (bit.ly/iPhone2007) millionenfach abgerufen.

3. Der Flop

Um ehrlich zu sein – so richtig super war das erste iPhone noch lange nicht. Ohne schnelles UMTS dümpelte es im Edge-Schneckentempo durchs Internet. Und der App Store eröffnete erst 2008, denn Jobs hatte extreme Sicherheitsbedenken. Bei der Premiere des Apple-Handys lautete das Motto deshalb noch: „Es gibt für nichts eine App.“ Außer den hauseigenen von Apple. Die Kamera konnte noch nicht einmal filmen. In Deutschland gab es das iPhone ab 9. November 2007 nur bei der Telekom, für 399 Euro plus Vertrag – nur ein Fall für Apple-Narrische. Und so wurden von der ersten Generation weltweit gerade mal 6,1 Millionen Stück verkauft. Zum Vergleich: Beim 6S waren es 2015 über 13 Millionen – am ersten Wochenende!

4. Der Durchbruch

Eigentlich war erst der Nachfolger iPhone 3G im Jahr 2008 wirklich brauchbar, mit schnellem Internet und App Store. Erst damit ging das iPhone-Fieber los, und Apple setzte schon am Startwochenende eine Million Stück ab.

5. Der Kult

Heute wird das 2007er-iPhone von Sammlern händeringend gesucht. Die Zauberformel lautet „BNIB“ („Brand New In Box“). Sie bedeutet: Unausgepackte Geräte in der Originalverpackung. Vor allem solche Sammlerstücke erzielen Rekordpreise von bis zu 15.000 Dollar (13.400 Euro). Ausgepackt, aber in Topzustand, sind immer noch 2.000 Euro drin.

Teil 2 in Kürze hier bei iTopnews, bleibt dran.

Im Video: Steve Jobs präsentiert das erste iPhone