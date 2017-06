Bose Connect App mit Update: Datenschutz bleibt Ärgernis

Bose hat seiner Anwendung Bose Connect heute ein Update mit Pro und Contra spendiert.

Aus technischer Sicht kann der Bose-Kopfhörer QuietComfort 35, bei uns im täglichen Einsatz, jetzt via App auch das Noise-Cancelling, also die Geräuschreduzierung, regulieren.

Bisher gab es hier keine Stufen-Regelung. Habt Ihr nach dem Update der App auch die Firmware des BoseQC 35 aktualisiert, erlaubt Bose bei der Lärmreduzierung die Wahl zwischen „Hoch“, „Niedrig“ und „Aus“.

So weit, so nett.

Ärgerlicher ist:

Das länger bekannte Datenschutz-Problem der Connect-App nimmt mit dem heutigen Update noch mal als Thema Fahrt für uns auf.

Ein genauer Blick lohnt und sorgt für Kopfschütteln

Ob Ihr den neuen Datenschutzbestimmungen zustimmt, solltet Ihr genau überlegen. Wir haben uns die längeren Paragraphen, die sich in der App mit einem Klick auf „Datenschutzrichtlinien“ aufgelistet sind, mal in Ruhe durchgelesen. Und sind doch einigermaßen erschüttert.

Bose erfasst mit der Connect-App nahezu Euer gesamtes Hörverhalten, bis hin zu den Songs, trackt Eure Software-Version, Eure Handware-Modellinformationen, IP-Adresse, Zeitzone, Datum, Uhrzeit, Nutzungsdauer, Netzwerkinfos, Netzwerkbetreiber, Netztyp, Infos über bei Bose eingebundene Produkte und Medieninhalte, Künstlernamen sowie Wiedergabezeit.

Gläsern, gläsern, gläsern

Aber angeblich gilt, dass man als App-User namentlich nicht identfizierbar ist. Immerhin. Aber ein schwacher Trost. Denn Bose will alle möglichen Daten auch an Drittanbieter, respektive „externe Dienstleister“ weitergeben, speziell an Firmen in den USA, explizit wird Kalifornien genannt.

Daten von Kindern bis 13 Jahren, schreibt Bose, wolle man nicht erheben. Personen von „13 bis 18“ sollen aber bitte vor dem Verwenden der App „ihre Eltern um Erlaubnis bitten“.

Hotline zum Datenschutz – dann ruft in den USA an

Ihr wollt mit Bose über darüber diskutieren? Womöglich am Telefon. Könnt Ihr machen. Auch wer in Deutschland sitzt, muss dann eine US-Nummer wählen.

Löschen oder Kram deaktivieren

Ganz ehrlich: Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder App löschen. (Wenn Ihr nicht glauben wollt, dass Ihr all diese Dinge erlauben müsst, nur damit Bose ja damit „nur das Nutzerverhalten verbessert“…) .Oder Ihr umgeht den ganzen Kram. Diese Option hat Bose natürlich nicht ganz selbstlos leicht versteckt.

So geht’s

Ihr müsst zunächst auf „Datenschutzrichtlinien“ klicken, dann findet Ihr „Daten an Bose freigeben“ nach etwa 15 Zeilen aktiviert. Deaktiviert die Datenfreigabe dann einfach! Klickt dann auf das „x“ oben rechts und klickt (falls Ihr die App überhaupt noch nutzen wollt) dann auf „Ich stimme zu“.

Unterm Strich alles ärgerlich. Und schade, denn die Bose QC35 klingen wirklich gut.