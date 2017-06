Benchmark Test: 10,5“ iPad Pro gegen MacBook Pro

Ein neuer Benchmark-Test vergleicht das 10,5“ iPad Pro mit dem MacBook Pro.

Herangezogen wurden insgesamt sechs Geräte: neben dem 10,5“ iPad Pro und den beiden 13“ MacBook Pro Modellen von 2017 und 2016 noch das 12,9“ iPad Pro von 2017 und 2016 sowie das 9,7“ iPad Pro von 2016. Die MacBooks hatten dabei CPUs von 3,5 bzw., 3,1 GHz und je 16 GB RAM und 1 TB Speicher.

Getestet hat der Blog BareFeats fünf Kategorien: Single-Core-Performance, Multi-Core Performance und die Grafik-Leistung mit Apples Metal-Architektur in drei verschiedenen Tests.

10,5“ iPad Pro kann mit MacBook Pro mithalten

Beeindruckenderweise lagen dabei nicht immer, wie zu erwarten wäre, die MacBook Pro Modelle vorn. So schlug das neue 10,5“ iPad Pro etwa das 2016er MacBook Pro mit 9332 zu 8509 Punkten im Multi-Core Test. Es war in zwei von drei Metal-Tests, die die Gaming-Leistung testeten, sogar besser als beide Laptop-Modelle.

Vergleichbare Ergebnisse erzielte auch das aktuelle 12,9“ iPad Pro. Es zeigt dieser Test also einmal mehr, dass sich iPads nicht nur in Sachen Software, sondern auch bei der Hardware nicht vor Computern verstecken müssen. Alle grafisch aufbereiteten Ergebnisse findet Ihr hier. Bedenkt aber bitte, dass es sich hier um einen Vergleich zweier unterschiedlicher Geräte handelt, so dass der Vergleich auch deshalb etwas hinkt, da die Einsatzgebiete eher unterschiedlich sein dürften. Erstaunlich sind die iPad-Pro-Werte aber dennoch.