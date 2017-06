Back to the Future: Fan baut DeLorean mit iPad als Bord-Computer

Der Back to the Future-Fan TheKingOfDub hat ein iPad in seinen DeLorean eingebaut.

Das Original-Auto wurde umgebaut und besitzt nun einen iPad als Bord-Computer. Eine selbst geschriebene App kann dabei die Kontrolle über fast das ganze Auto übernehmen.

Die Anwendung zeigt Geschwindigkeit, Uhrzeit, Wetter und aktuell abgespielte Medien.

iPad sperrt das Auto und öffnet Türen

Per Knopfdruck lässt sich außerdem das Auto absperren, Türen öffnen oder die Bilder der Rückfahr-Kamera anzeigen. Alle Features seines Projekts zeigt der Bastler in einem umfangreichen Post auf Imgur.