Apples Greg Joswiak über ARKit: Reaktionen sind „unglaublich“

In einem Interview hat Apples Marketing-Chef Greg Joswiak über ARKit gesprochen.

Die neue Entwickler-Schnittstelle für Augmented Reality werde unglaublich positiv aufgenommen, so Joswiak in einem Gespräch mit The Australian Business Review. Viele Entwickler und Designer würden bereits jetzt einzigartige Software-Experimente mit ARKit gestalten.

Auf der WWDC-Keynote Anfang des Monats vorgestellt, ist ARKit derzeit ziemlich en vogue. So sind bereits große Entwickler-Firmen wie die von Minecraft bereits auf den Zug aufgesprungen.

Joswiak sieht es deshalb auch nicht als Problem an, dass Apple mit Verzögerungen gegenüber der Konkurrenz im Bereich AR von Null anfängt. Vorteil sei, dass mehr als eine Milliarde kompatibler Geräte im Umlauf seien. Mit ihnen könnten viele Kunden dank der neuen Initiative von Apple Augmented Reality schnell und intuitiv (neu) entdecken.

ARKit: Entwicklerteam für Kooperationen mit großen Firmen

Außerdem gab er noch ein kleines Detail über die Arbeit mit Firmen preis: Apple habe für diesen Bereich ein weltweit agierendes Entwicklerteam, das mit Unternehmen produktive AR-Kampagnen entwickelt. Der neu gestartete Zweig zielt demnach nicht nur auf den Consumer- und damit Spiele-Sektor, sondern auch auf Business-Strategien.