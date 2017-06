Apple verschenkt 3,49-Euro-App AirPano – so geht’s

Zum Start in den Mittwochmorgen spart Ihr gleich mal 3,49 Euro.

Im Rahmen einer neuen Apple-Aktion könnt Ihr die Panoroma-App AirPano City Book gratis mit einem Workaround laden. Im Store selbst kostet sie AirPano 3,49 Euro.

Wir erklären Euch, wie Ihr vorgeht, um die App kostenlos zu erhalten.

So geht’s

-> Apple-Store-App öffnen -> unten in der Leiste „Entdecken“ anklicken -> weiter nach unten scrollen -> bis zum Reiter „Exklusiv für dich“ -> dort „Jetzt kostenlos laden“ klicken -> den Anweisungen folgen – fertig!

Apple Store Shopping universal (2875) 68 MB Gratis

Ebenfalls von den AirPano-Entwicklern erhältlich:

Volcano 360° Reisen universal Keine Bewertungen 168 MB Gratis

Geysers 360° Reisen universal Keine Bewertungen 150 MB Gratis

Bears 360° Reisen universal Keine Bewertungen 177 MB Gratis

Das bietet AirPano City Book

Unter dem Motto „Erkunde die Welt von oben“ seht Ihr Panorma-Luftaufnahmen bekannter Städte und rückt so ganz nah an Sehenswürdigkeiten ran – von New York über Barcelona bis nach Paris, zehn Städte sind in der App enthalten.

Vor allem auf dem iPad entfaltet AirPano City Book seine besondere Wirkung. Die Panorama-Bilder könnt Ihr zoomen, mit Wischgesten schaut Ihr Euch Details im Bild an. Zu jedem Bild gibt es eine kleinere Beschreibung.