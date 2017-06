Apple: Store im zweithöchsten Bürogebäude der Welt

Apple will hoch hinaus – mit einem Store im Wolkenkratzer.

Laut Informationen auf seiner dortigen Website eröffnet Apple seinen ersten Store in Taiwans Hauptstadt Taipeh. Der Laden wird im Taipeh 101 angesiedelt sein.

Das 508 Meter hohe Gebäude, von den Einheimischen kurz „One-O-One“ genannt, war von 2004 bis 2007 der höchste Wolkenkratzer der Welt, ist mittlerweile allerdings auf Platz sieben zurückgefallen. Bis heute gilt das Taipeh 101 aber als zweithöchstes Bürogebäude der Welt, nach dem neuen One World Trade Center in New York.

Der neue Store soll noch im Juni eröffnen. Einen Höhenrausch können Kunden und Besucher dort aber nicht erleben, denn der rund 1.300 Quadratmeter große Laden ist im Erdgeschoss des Wolkenkratzers angesiedelt.

Wie zuletzt von Apple gewohnt, dient der Store auch als Ort für Begegnungen und Veranstaltungen. Laut Apple sollen sich die Einheimischen dort so treffen, wie sie das sonst traditionell unter den Bäumen Taiwans tun.

Papierkunst zur Eröffnung

Derzeit ist der Laden noch mit Folien im landestypischen Design (siehe Bild von AppleDaily) verhüllt, die ebenfalls das „Treffen unter Bäumen“ zum Inhalt haben.

Sie weisen bereits auf eine Aktion des taiwanesischen Papierkünstlers Shih Yi Yan zur Eröffnung des Stores hin. Bisher verkauft Apple seine Produkte in Taiwan nur online oder über externe Anbieter (via MacRumors).