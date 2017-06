Apple-Patent: Schlaf-Tracking für iPhone und iPad

Ein neu entdecktes Apple-Patent zeigt, dass an Schlaf-Tracking gearbeitet wird.

In dem Dokument heißt es, dass Apple Wecker an verschiedene Faktoren anpassen will, zum Beispiel an die Länge des Schlafes.

Verschiedene Daten sollen mittels iPhone, Apple Watch und anderen Sensoren wie Mikrofonen, Bewegungs-Sensoren oder Puls-Messern erhoben werden.

Der Kauf von Beddit passt perfekt

Diese Informationen sollen dann genutzt werden, um die Schlaf-Zyklen der Nutzer zu analysieren und dadurch zum Beispiel Tipps für einen besseren Schlaf zu geben.

Bereits 2015 wurde das Patent eingereicht – aber erst mit iOS 11 kommt das Bedtime-Feature. Dieses hat zwar bei weitem nicht den beschriebenen Funktionsumfang, deutet jedoch auf weitere Arbeiten auf diesem Gebiet hin, wie AppleInsider berichtet.

Zur ganzen Thematik passt dann natürlich auch, dass Apple kürzlich das Unternehmen Beddit hinter dem gleichnamigen Schlaftracker gekauft hat – iTopnews.de berichtete.