Apple Park: Job-Ausschreibungen für Besucherzentrum

Apple hat Jobangebote für das Besucherzentrum des Apple Park ausgeschrieben.

Die Stellenausschreibungen sind auf der Firmenwebseite zu finden. Gesucht werden beispielsweise Interessierte für Manager- und Sicherheits-Jobs für das Café im Besucherzentrum.

Zusammen mit dem geplanten Apple Store auf dem Campus wird dies ein Bereich sein, der für öffentliche Besucher zugänglich ist. Dass Apple für diese Bereiche nun Mitarbeiter sucht, deutet darauf hin, dass das Besucherzentrum bald eröffnet werden kann.

Apple Park: Bauphase neigt sich dem Ende zu

Die Bauphase des Apple Park neigt sich also stetig dem Ende zu. So werden derzeit auch die Grünflächen mit Hochdruck angelegt – iTopnews.de berichtete – und letzte Feinschliffe an der Fassade vorgenommen.