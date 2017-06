Apple Music: Neuverhandlungen mit Labels für weniger Tantiemen

Apple verhandelt derzeit neue Verträge mit Musik-Labels für Apple Music.

Noch in diesem Monat laufen nämlich viele der Abmachungen aus und müssen neu aufgesetzt werden. Wie Bloomberg berichtet, will Apple dabei geringere Raten bei den Tantiemen-Zahlungen an die Labels erzielen.

58 Prozent der Einnahmen des Streaming-Dienstes geht derzeit an die Musik-Unternehmen. Beim Konkurrenten Spotify sind es nur 52 Prozent – ein Wert, auf den Spotify mit dem Argument gestiegener User-Zahlen von zuvor 55 Prozent herunterhandeln konnte.

Überbezahlung der Labels durch Apple ist nicht mehr nötig

Auch Apple Music hat in den letzten Monaten deutlichen Zuwachs bekommen – dasselbe Argument könnte also auch für geringere Tantiemen-Raten aus Cupertino gelten. Außerdem hat Apple zum Start von Apple Music bewusst höheren Raten zugestimmt, um zum Start schon viele Labels an Bord zu haben.

Die Sorgen, dass sich Apple Music rentiert, müssen viele von ihnen jetzt wohl nicht mehr haben. Dennoch wollen viele Labels wohl, dass Apple für die geringeren Raten im Ausgleich in Ländern wie Deutschland und Japan iTunes bewirbt.

Dies soll geschehen, um einen Wechsel von Musik-Kauf zu Musik-Streaming ohne Einbußungen von Einnahmen zu gewährleisten. Ist dafür ein Plan entwickelt, scheint laut den aktuellen Informationen den geringeren Raten nichts im Weg zu stehen.